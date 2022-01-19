إسبانيا.. 5 قتلى في حريق بدار للمسنين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 38 دقيقة

لقي خمسة أشخاص حتفهم إثر حريق اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم في دار للمسنين في فالنسيا شرقي إسبانيا، وفقا لما أعلنته أجهزة الطوارئ.

وقالت أجهزة الطوارئ إن 5 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب عدد آخر بحريق اندلع في دار للمسنين شرقي إسبانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

اندلع الحريق حوالي منتصف ليل الثلاثاء في منشأة في مونكادا في فالنسيا، ما استدعى نشر 6 سيارات إطفاء، حسب تغريدات رجال الإطفاء على “تويتر”.

وقال رجال الإطفاء إن “5 أشخاص لقوا حتفهم” فيما نقل 11 شخصا إلى المستشفى بعد استنشاق الدخان.

واضطر رجال الإطفاء إلى إنقاذ 25 شخصا من الحريق، كما تم إجلاء جميع السكان الـ 70 المتبقين.

ووفقا للصحافة المحلية، تشير التحقيقات الأولية إلى أن الحريق قد يكون ناتجا عن ماس كهربائي في وحدة أكسجين.