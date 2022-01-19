أمريكا.. إصابة شرطي ومراهق بإطلاق نار في برونكس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أصيب شرطي من شرطة مدينة نيويورك الأمريكية ومراهق مسلح، في إطلاق نار، خلال مشاجرة في حي برونكس.

وقالت مصادر بالشرطة، إن المشاجرة اندلعت بعدما اقترب الضابط من المراهق الذي كان يحمل سلاحا ناريا في ساحة لوريارد بالقرب من الجادة الثالثة في قسم بلمونت في حوالي الساعة 9:30 مساء.

وأضافت المصادر أن رصاصة واحدة على الأقل أطلقت من مسدس المراهق وسط حالة الفوضى، وأصابت الشرطي في ساقه اليسرى والشاب، البالغ من العمر 16 عاما، في قدمه.

ووصفت المصادر الإصابات التي لحقت بالشرطي والمراهق بأنها غير خطيرة.