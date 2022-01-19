لقاء بين بلينكن ولافروف في جنيف الجمعة حول أوكرانيا

واشنطن: أعلنت مسؤولة أمريكية، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف الجمعة في جنيف على أمل تأمين "مخرج دبلوماسي" للأزمة الأوكرانية.

وقالت المسؤولة للصحافيين اليوم الثلاثاء، أن "بلينكن ملتزم 150% بالنظر في إمكان التوصل لمخرج دبلوماسي، وذلك هو حقاً الحافز وراء هذا اللقاء مع وزير الخارجية لافروف".

وأضافت المسؤولة التي طلبت حجب اسمها "إنها حقاً فرصة للولايات المتحدة لمشاركة مخاوفنا الرئيسية مع روسيا ومعرفة المواضيع التي يمكن لروسيا والولايات المتحدة إيجاد أرضية مشتركة حولها".

ويتوجه بلينكن في وقت لاحق الثلاثاء إلى أوكرانيا لإظهار الدعم في وقت تحشد روسيا عشرات الآلاف من القوات على حدودها.

ويتوجه إثر ذلك إلى برلين في محادثات ثلاثية مع بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا حول الأزمة فيما تحذر القوى الغربية روسيا، من عواقب وخيمة، إذا غزت أوكرانيا.

وتابعت المسؤولة الأمريكية، أن بلينكن اتفق مع لافروف على المحادثات في مكالمة هاتفية، لكنها قالت إن من المحتمل ألا تكون روسيا مهتمة بحل دبلوماسي.

وأردفت "أعتقد أنه لا يزال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الحكومة الروسية مهتمة حقاً بالدبلوماسية، أو إذا كانت مستعدة للتفاوض بجدية وبحسن نية، أو ما إذا كانت ستستخدم المحادثات ذريعة للادعاء بأن الدبلوماسية لم تعالج مخاوف موسكو".