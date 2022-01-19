انطلاق عملية أمنية كبرى في حاوي العظيم – عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاربعاء، انطلاق عملية أمنية كبرى ضد فلول داعش في حاوي العظيم.

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "القطعات العسكرية ضمن قيادة القوات البرية، تستمر في ادامة الزخم بقاطع حاوي العظيم معززة بالمعلومات الاستخبارية الدقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية والاجهزة الامنية الاخرى وذلك لمنع العصابات الارهابية من إيجاد ملاذ أمن لها في هذه المناطق".



وأوضحت، إن "القيادات المشتركة في هذه العملية ، هي كل من قيادات عمليات (صلاح الدين وسامراء وديالى ) والحشد الشعبي بأسناد طيران الجيش، وسنوافيكم بالنتائج لاحقاً".