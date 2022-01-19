يوتيوبر عربي ينجح في جمع 11 مليون دولار لتدفئة 100 ألف أسرة (فيديو)

وكان حسن سليمان الملقب بـ "أبو فلة" قد أطلق حملة لتدفئة لمن يعاني من البرد والصقيع من اللاجئين والنازحين في المنطقة.

وشجعت حملة "أجمل شتاء في العالم"، التي أطلقتها الحكومة الإماراتية، حملة "أبو فلة"، في مبادرته الإنسانية الهادفة، وذلك لتوفير الدعم لمئات الآلاف ممن هم بحاجة للمساندة.

قبل ذلك تمكن "أبو فلة" من جمع مليون دولار، بعد أن أطلق حملة خيرية تهدف إلى مساعدة اللاجئين قبل حلول فصل الشتاء.



وشاهد البث المباشر ملايين الأشخاص حول العالم، فيما وصل عدد المتبرعين الى أكثر من 27.200، حتى الساعة 11:00 مساءً.

وأطلق حينها أبو فلة عبر البث المباشر على يوتيوب حملة "دفي قلوبهم" لجمع مليون دولار لتوفير الإغاثة الشتوية لنحو 6 آلاف أسرة لاجئة ونازحة، أي أكثر من 17 ألف شخص.