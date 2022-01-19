يوتيوبر عربي ينجح في جمع 11 مليون دولار لتدفئة 100 ألف أسرة (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - نجح أبو فله الكويتي في جمع 11 مليون دولار من التبرعات لتدفئة شتاء 100 ألف أسرة فقيرة وذلك بعد أن حبس نفسه في غرفة زجاجية ١٢ يوم في بث مباشر على اليوتيوب.
وكان حسن سليمان الملقب بـ "أبو فلة" قد أطلق حملة لتدفئة لمن يعاني من البرد والصقيع من اللاجئين والنازحين في المنطقة.
وتأتي دعوة أبو فلة لدعم الشعوب التي تعاني من ظروف صعبة جراء برد الشتاء ومساندة اللاجئين.
وشجعت حملة "أجمل شتاء في العالم"، التي أطلقتها الحكومة الإماراتية، حملة "أبو فلة"، في مبادرته الإنسانية الهادفة، وذلك لتوفير الدعم لمئات الآلاف ممن هم بحاجة للمساندة.
قبل ذلك تمكن "أبو فلة" من جمع مليون دولار، بعد أن أطلق حملة خيرية تهدف إلى مساعدة اللاجئين قبل حلول فصل الشتاء. وشاهد البث المباشر ملايين الأشخاص حول العالم، فيما وصل عدد المتبرعين الى أكثر من 27.200، حتى الساعة 11:00 مساءً.
قبل ذلك تمكن "أبو فلة" من جمع مليون دولار، بعد أن أطلق حملة خيرية تهدف إلى مساعدة اللاجئين قبل حلول فصل الشتاء.
وأطلق حينها أبو فلة عبر البث المباشر على يوتيوب حملة "دفي قلوبهم" لجمع مليون دولار لتوفير الإغاثة الشتوية لنحو 6 آلاف أسرة لاجئة ونازحة، أي أكثر من 17 ألف شخص.