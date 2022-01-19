الأمم المتحدة تعرض وظيفة على ميركل.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت مصادر للوكالة إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عرض على المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل القيام بدور استشاري في الأمم المتحدة.



وطلب غوتيريش من ميركل رئاسة مجلس استشاري برئاسة رؤساء دول وحكومات سابقين، وفقاً لمصادر الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يحدد المجلس المنافع العامة العالمية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك التي تشتد فيها الحاجة إلى إدخال تحسينات على مجالات الحكم، وأن يقترح خيارات لكيفية تحقيق ذلك.

وطبقة الأوزون مثال على الصالح العام العالمي، ويمكن أن ينطبق هذا المصطلح أيضاً على اللوائح السارية دولياً مثل تلك المتعلقة بسلامة الطيران والتجارة العالمية.

وتردد أن غوتيريش قدم العرض إلى ميركل مباشرة. وقالت مصادر في الأمم المتحدة إنها تعتقد أن احتمال قبول ميركل لهذه الوظيفة ضعيف إلى حد ما. ويبدو أنه لم يرد أي رد من ميركل حتى الآن.

والمجلس الاستشاري الذي اقترحه غوتيريش هو أحد أبرز مشاريع الإصلاح التي اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة في ولايته الثانية، التي بدأت في يناير (كانون الثاني).

ووفقاً لغوتيريش، كشفت جائحة فيروس كورونا عن ثغرات كبيرة في التعاون الدولي.