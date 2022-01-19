شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 335 مليونا و366 ألفا و984 مصابا، حتى صباح الأربعاء.



وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و573 ألفا و545 حالة، فيما تعافى 271 مليونا و56 ألفا و320 حالة.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 112323 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8 ملايين و186850.

وأشارت البيانات إلى تسجيل 239 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ الإجمالي 116081 وفاة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، تسجيل 87 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، انخفاضا من 171 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 55 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، انخفاضا من 127 قبل يوم.

وسجلت الصين 37 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 33 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

وسجل برالصين الرئيسي حتى يوم الثلاثاء 105345 إصابة مؤكدة.

المكسيك تسجل عدد إصابات غير مسبوق

أفادت بيانات وزارة الصحة المكسيكية بأن البلاد سجلت رقما قياسيا جديدا لحالات الإصابة الجديدة يوم الثلاثاء، وذلك بتسجيلها 49343 إصابة في يوم واحد.

كما سجلت البلاد 320 وفاة جديدة بسبب الفيروس، وهو أعلى عدد يومي للوفيات منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وسجلت المكسيك في المجمل 4 ملايين و434758 إصابة بفيروس كورونا و301789 وفاة منذ بدء الجائحة.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الثلاثاء، تسجيل 137103 إصابات جديدة بفيروس كورونا و351 وفاة في آخر 24 ساعة، وهو أعلى عدد وفيات منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك مع انتشار السلالة أوميكرون.

وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل حتى الآن 23 مليونا و211894 إصابة منذ بداية الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 621517.

وتشير حسابات أجرتها "رويترز" إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في البرازيل هو ثالث أكبر عدد من نوعه في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.

سجلت وزارة الصحة المصرية 1303 إصابات جديدة بفيروس كورونا و26 وفاة، الثلاثاء، مقارنة مع 1232 إصابة و31 وفاة في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء هو 402611 من ضمنهم 336028 حالة تم شفاؤها و22205 حالات وفاة".

نصحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، بعدم السفر إلى 22 دولة ومنطقة، منها إسرائيل وأستراليا ومصر وألبانيا والأرجنتين وأوروجواي، بسبب ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 فيها.

ورفعت المراكز تحذيرها من السفر إلى "المستوى الرابع: مرتفع للغاية"، وأبلغت الأمريكيين بأن عليهم تجنب السفر إلى تلك الدول، والتي تضم أيضا بنما وقطر وجزر الباهاما والبحرين وبرمودا والجزر العذراء البريطانية وجزر تركس وكايكوس وسورينام وسانت لوسيا وبوليفيا.

وإجمالا، تدرج المراكز الأمريكية الآن ما يزيد قليلا على مئة دولة ومنطقة في المستوى الرابع، كما رفعت إلى "المستوى الثالث: مرتفع" 20 دولة أخرى منها أوغندا والكويت وجامايكا وكوستاريكا وكوبا.

وتوصي المراكز الأمريكيين الذين لم يتلقوا التطعيم بتجنب السفر غير الضروري إلى تلك الوجهات.

قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 228179 إصابة جديدة بكوفيد-19، الثلاثاء، مقابل 83403 إصابات في اليوم السابق في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 434 من 287 في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 141825 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في البلاد في فبراير/ شباط عام 2020، وهو ثاني أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسع على مستوى العالم.

وبلغ عدد الإصابات حتى اليوم 9.02 مليون حالة.