لأول مرة منذ سنوات.. خام برنت يلامس حاجز الـ90 دولاراً

مع حلول الساعة 05.08 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر مارس لخام برنت بنسبة 0.60 في المائة إلى 89.03 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لشهر مارس لخام WTI بنسبة 1.80 في المائة إلى 86.36 دولار.واعتبارا من مايو العام الماضي، خفضت "أوبك +" الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا بسبب انخفاض الطلب على النفط الناجم عن جائحة فيروس كورونا ، ومع استقرار الوضع في السوق، تم تعديل شروط الاتفاقية.

ومن المنتظر يوم الخميس صدور إحصاءات عن مخزونات النفط الأسبوعية في الولايات المتحدة. في الأسبوع المنتهي في 7 يناير، تراجعت المخزونات التجارية في هذه الدولة إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2018.

