​​الفنانة سميرة عبدالعزيز: قانون العمل قوة دفع حقيقية للمرأة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز، عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس الشيوخ، إن قانون العمل الجديد الذي يناقشه مجلس الشيوخ حاليًا أنصف المرأة المصرية التي تعمل في العديد من المجالات.

وأضافت في تصريحات لمصراوي، أن القانون أعطى للمرأة العديد من الحقوق، ومنها موافقة المجلس على إجازة الوضع 4 شهور وهو ما يعتبر مكسب جديد للمرأة العاملة، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش حاليًا أزهى عصورها.

وأوضحت، أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمرأة المصرية أنعكس على مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية وفي ظل عهد الرئيس السيسي حصلت على كافة حقوقها.

ولفتت إلى أن المرأة المصرية حاليًا تتبوأ المناصب القيادية في العديد من مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أنها أصبحت حاليًا الوزيرة والقاضية وعضو المجالس النيابية.

وأشارت إلى أن المرأة المصرية تشعر حاليًا بعنصر الأمان الذي كان مفقودًا في عصور سابقة، مؤكدًا أن المرأة حاليًا تغزو كافة المناصب والمؤسسات في الدولة.

وشددت على أن قانون العمل الجديد سيكون قوة دفع حقيقية للمرأة المصرية في عملها، مؤكدة أن تحقيق الأمان الوظيفي والقضاء على الفصل التعسفي من أهم إنجازات الدولة في هذا القانون.

يذكر أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، وتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

كما يهدف إلى وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم، ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، وتطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات.

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