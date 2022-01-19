شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا: إصلاح رابط اتصال حيوي في تونجا سيستغرق 4 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الحكومة النيوزيلندية اليوم الأربعاء إن إصلاح رابط اتصال حيوي يربط تونجا بالعالم سيستغرق أربعة أسابيع على الأقل.

وأدى ثوران بركان "هونجا - تونجا - هونجا - هاباي" فى تونجا يوم السبت إلى وفاة ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، وغطى الدولة الواقعة في المحيط الهادئ الرماد البركاني، وأحدث أمواج مد في مناطق بعيدة مثل ألاسكا واليابان وأمريكا الجنوبية.

وتعطلت أسلاك تحمل جميع المعلومات الرقمية تقريبا بما في ذلك الإنترنت والاتصالات الهاتفية في مكانين.

وذكرت الحكومة النيوزيلندية أن "شركة الكابلات الأمريكية (سابكوم) ترى أن إصلاح وصلة الأسلاك في تونجا ستستغرق أربعة أسابيع على الأقل".