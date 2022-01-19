أقوى جيوش العالم لعام 2022.. أمريكا تتصدر عالمياً و مصر تتزعم الشرق الأوسط

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف موقع "غلوبال فاير باور"، العسكري المتخصص، الخميس 13 يناير/كانون الثاني 2022، عن قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2022، حيث يصنف المؤشر الجيوش بحسب القدرات العسكرية لكل دولة.



وفق الموقع ذاته، تصدرت الولايات المتحدة مجدداً القائمة محتفظة بالمركز الأول، فيما تصدرت مصر الترتيب الإقليمي لدول الشرق الأوسط بعدما تقدمت مركزاً واحداً مقارنة بتصنيف العام الماضي.



في حين لا تزال الصين في المرتبة الثانية التي كانت تحتلها روسيا من قبل، وذلك بعد أن كرَّست بكين جهودها على تطوير قدرات الحرب البحرية والجوية والبرية، من خلال الاعتماد على موارد محلية بشكل أساسي.



فيما أوضح تقرير أقوى جيوش العالم أنه إذا استمرت الصين في هذا الاتجاه، ستصبح "الخصم العسكري العالمي الرئيسي" للولايات المتحدة.



كما أشار التقرير إلى أن الهند حلت في المركز الرابع، واليابان في المركز الخامس.



يشار إلى أن تصنيف مؤسسة "غلوبال فاير باور" يعتمد على مؤشر يستند إلى 50 عاملاً، منها القدرات العسكرية والمالية واللوجستية والجغرافية لـ 140دولة.



بينما تمثلت الدرجة المثالية هي 0.000، وكلما كانت الدرجة التي تمنح للدولة أصغر كان دليلاً على قوة هذه الدولة، مع العلم أن القدرات النووية غير مشمولة في التقييم.



كما أوضح الموقع أن صياغته "الفريدة" تسمح للدول الأصغر والأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية بالتنافس مع الدول الأكبر والأقل تطوراً والمعدلات الخاصة، في شكل مكافآت وعقوبات، يتم تطبيقها لتحسين القائمة السنوية.



وتالياً ترتيب الدول الـ 10 الأولى عالمياً:



1- الولايات المتحدة: 0.0453 درجة.

2- روسيا: 0.0501 درجة.

3- الصين: 0.0511 درجة.

4- الهند: 0.0979 درجة.

5- اليابان: 0.1195 درجة.

6- كوريا الجنوبية: 0.1261 درجة.

7- فرنسا: 0.1283 درجة.

8- المملكة المتحدة: 0.1382 درجة.



9- باكستان: 0.1572 درجة.

10- البرازيل: 0.1695 درجة.





فيما تمثل ترتيب دول الشرق الأوسط كالآتي:

1- مصر جاءت الـ12 عالمياً بواقع 0.1869 درجة.

2- تركيا وجاءت في الترتيب الـ 13 عالمياً بـ0.1961 درجة.



3- إيران وجاءت في الترتيب الـ14 عالمياً بـ0.2104 درجة.



4- إسرائيل في الترتيب الـ18 عالمياً بـ0.2621 درجة.



5- السعودية في الترتيب الـ20 عالمياً بـ0.2966 درجة.



6- العراق في المركز الـ34 عالمياً بـ0.5597 درجة.



7- الإمارات في المركز الـ36 عالمياً بـ0.5859 درجة.



8- سوريا في المركز الـ47 عالمياً بـ0.6953 درجة.



9- الكويت في المركز الـ71 عالمياً بـ1.2988 درجة.



10- الأردن في المركز الـ75 عالمياً بـ1.3989 درجة.



11- قطر في الترتيب الـ77 عالمياً بـ1.4429 درجة.



12- سلطنة عمان وجاءت في المركز الـ78 عالمياً بـ1.4453 درجة.



13- اليمن في المركز الـ80 عالمياً بـ1.4754 درجة.



14- البحرين في المركز الـ98 عالمياً بواقع 2.3269 درجة.



15- لبنان في الترتيب الـ114 عالمياً بـ2.8681 درجة.





(عربي بوست)