عقيلة صالح يدعو إلى تحديد موعد لإجراء الانتخابات الليبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، لجنة خارطة الطريق النيابية إلى تحديد موعد حتمي لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.



وحث رئيس مجلس النواب لجنة خارطة الطريق إلى التعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والنائب العام ومصلحة الأحوال المدنية؛ لتقديم تقريرها بخصوص الانتخابات خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

وطالب عقيلة صالح، خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم الثلاثاء، لجنة خارطة الطريق بإيضاح المراحل اللازمة لإزالة المعوقات التي حالت دون إجراء الانتخابات، وتحديد موعد حتمي لتنظيمها مجددا، وتنفيذ خارطة طريق حتى يحين هذا الموعد.