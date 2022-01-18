شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام رئيس وزراء رومانيا بانتحال أجزاء فى رسالته للدكتوراه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واجه رئيس الوزراء الروماني نيكولاي سيوكا اتهامات بانتحال أجزاء من رسالة الدكتوراه بعد شهرين فقط من توليه المنصب، الأمر الذي يزيد احتمالات انهيار الحكومة التي كانت تستهدف إنهاء حالة الاضطراب السياسي في رومانيا.

وتم توجيه اتهامات إلى سيوكا، وهو جنرال عسكري متقاعد أصبح عاشر رئيس للوزراء خلال 10 أعوام، بنسخ فقرات من أبحاث أخرى دون الإشارة إليها كمراجع، وذلك وفقا لموقع "برس وان" الإلكتروني للأخبار الاستقصائية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن الموقع قوله إن الفقرات تمثل نحو ثلث نصوص رسالة الدكتوراه الخاصة بسيوكا في العلوم العسكرية والتي حصل على شهادتها عام 2003 .

ونفى رئيس الوزراء الاتهامات وطلب من لجنة القيم بجامعة الدفاع الوطني التحقق من عمله. وقالت الجامعة إنها ستتحقق من رسالة الدكتوراه.

وقال سيوكا في بيان "كعضو في الجيش، قمت دائما بواجبي من خلال احترام المبادئ والقوانين والقواعد المطلوبة من الجيش الروماني.. رسالة الدكتوراه الخاصة بي تعتمد في معظمها على خبرتي الشخصية المتراكمة من مهام في الخارج".