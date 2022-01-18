بعد قرار السيسي.. أول تعليق من طارق شوقي بشأن مسابقة المعلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيين 30 ألف معلم كل عام لمدة 5 سنوات "تاريخي بكل المعايير" ويستحق الشكر والإشادة.

ووجه الوزير في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" على فضائية أم بي سي مصر، الشكر إلى رئيس الجمهورية، قائلا: "هذا القرار لم يحدث منذ سنوات طويلة بتعيين 30 ألف معلم سنوياً وهذا ما ذكرناه في مجلس النواب".

وأكد شوقي، أن وزارة التربية والتعليم، تحاول منذ عام ونصف الوصول إلى هذه النقطة وتعيين المدرسين لسد العجز، لافتاً إلى إجراء بحث على كل مدارس الجمهورية لحصر أعداد عجز المدرسين.

وأوضح أن التعيين سيكون عن طريق مسابقة عامة والاعتماد أكثر على كليات التربية، مع إعداد خريجها لضخ دماء جديدة، حيث ستنظم الوزارة مسابقة عامة مفتوحة ومن يستطيع المرور من الاشتراطات التي سيتم وضعها لاحقاً سيُقبل في الوزارة.

وتابع الوزير: طلبنا من كليات التربية اعداد الخريجين حتى يكونوا مؤهلين للتعيين بوزارة التربية والتعليم.