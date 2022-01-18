التحالف يصطاد مسؤول المسيرات

كشف مصدر يمني عن هروب عناصر من القيادات الحوثية من العاصمة صنعاء، خوفا من ضربات التحالف، التي استهدفت أوكار تلك العصابات الإرهابية، قائلا:«الحوثيون اليوم في أسوأ ظروفهم، واستطاع التحالف العربي كعادته مواجهة التهديدات الحوثية، والرد المباشر عليها، خاصة وأن التحالف أعلن بأن الهجمات العدائية على المدنيين في المملكة والإمارات ستتم محاسبة مرتكبيها». وأكد على أن إعلان عملية اليمن السعيد، تسير بقوة لتصفية تلك العصابات وإنقاذ اليمن، من جانب آخر كشف مصدر مقتل القيادي الإرهابي الحوثي العميد عبدالله الجنيد المسؤول الأول عن الطيران المسير والصواريخ بعيدة المدى، وأوضح أن الحوثيين خلال فترات سابقة، حاولوا الترويج لمعلومات غير صحيحة عن هذا الإرهابي وأنه متقاعد، وغير مرتبط بالحوثيين، بينما هو يعتبر أحد أهم القيادات الحوثية الإرهابية.

إخفاء الأدوار

وبين المصدر أن الجنيد كان لا يزال يعمل مديرا لكلية الطيران، ومسؤول الطيران المسير والصواريخ البعيدة المدى ومسؤول التدريب، لذا استعان به الحوثيون من وقت مبكر، مثلما استعانوا ببعض الضباط وضمهم للعمل معهم، فيما يحاولون إخفاء الأدوار الفعلية لهم داخل صفوف الجماعات الإرهابية، ويروجون لتقاعدهم.

وقد سافر الجنيد إلى إيران عدة مرات، ولديه ارتباط وثيق ومباشر بقيادات وخبراء من إيران وحزب الله، ورغم إصرار الحوثيين على تقاعده، إلا أن هناك صورا منشورة، تؤكد وتفضح تواجده ضمن صفوف الحوثيين، كما أن هناك جولات وزيارات لبعض القيادات الحوثية، ومناسبات مختلفة كان متواجدا فيها.

استهداف القيادات

وبين المصدر أن مقتل القيادي الإرهابي الحوثي لم يكن بمفرده، بل هناك عناصر مساعدة تعمل بجواره تمت تصفيتها، ويعتبر من القيادات الحوثية الكبيرة والهامة.

وأضاف بأنه يتم تكريم القيادات الحوثية مرارا، في مناسبات مختلفة بالعاصمة صنعاء، بعدد من الدروع والشهادات التقديرية، ومنها تكريم خاص من السفير الإيراني الهالك حسن إيرلو في مقر كلية الطيران في شهر أغسطس من العام الماضي.

وأن الحوثيين يواجهون تغييرا كليا في المواجهة، وتضييقا كبيرا غير مسبوق عليهم، في الوقت الذي تصل استهدافات التحالف إلى قياداتهم الكبيرة، في مواقع مختلفة بدقة عالية.

فالعمليات الحربية للتحالف العربي حاصرت الحوثيين، وأرهقتهم بعد صبر طويل وفرص كبيرة رفضها الحوثيون، ورفضوا كل الخيارات والمبادرات، واليوم سيطالبون بالهدن وبالمفاوضات، ويقبلون بالمشاورات، ولكن لايمكن أن تنطلي تلك اللعبة الإيرانية القذرة على الواقع أو تغير شيئا.

عبدالله الجنيد

أحد أهم القيادات الحوثية الإرهابية

عمل مديرا لكلية الطيران

مسؤول الطيران المسير والصواريخ بعيدة المدى

مسؤول التدريب

لديه ارتباط وثيق ومباشر بقيادات وخبراء من إيران وحزب الله