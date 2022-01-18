عقوبات أمريكية على 3 أفراد وشركة تابعين لحزب الله

وقالت الوزارة في بيان صادر اليوم: إنها أدرجت جهاد سالم علامة، وعلي محمد ضعون، وعادل علي ذياب، بالإضافة إلى شركة "دار السلام للسياحة والسفر"، التي تتخذ من لبنان مقراً لها، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء يأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد اللبناني أزمة غير مسبوقة، فيما يقوم حزب الله كجزء من الحكومة اللبنانية، بعرقلة الإصلاحات الاقتصادية ومنع التغيير الذي يحتاجه الشعب اللبناني بشدة.
وأضاف البيان: أن "حزب الله" يدّعي أنه يدعم الشعب اللبناني، ولكن تماماً مثل الفاعلين الفاسدين الآخرين في لبنان الذين حددتهم وزارة الخزانة، يواصل الاستفادة من المشروعات التجارية المعزولة، والصفقات السياسية السرية، التي أسهمت في تكديس ثروة التنظيم على حساب الشعب اللبناني.
وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها إلى أنه من خلال شبكة واسعة من المسهّلين الماليين، استطاع " حزب الله " استغلال موارد لبنان المالية، والنجاة من الأزمة الاقتصادية الحالية، بواسطة رجال أعمال مثل أولئك المدرجين اليوم.
وأكد البيان أن هذا الإجراء يعكس جهود وزارة الخزانة المستمرة لاستهداف محاولات "حزب الله" المستمرة لاستغلال القطاع المالي العالمي، والتهرب من العقوبات.
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