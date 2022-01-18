البيت الأبيض: روسيا يمكن أن تهاجم أوكرانيا في أي وقت

قال البيت الأبيض الثلاثاء إن روسيا قادرة على شن هجوم محتمل على أوكرانيا يمكن أن يحدث في "أي وقت" وحذر من أن الرد الأمريكي سيشمل جميع الخيارات.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحافيين "كل الخيارات مطروحة على الطاولة" محذرة من "وضع خطير للغاية". وقالت ساكي "نحن الآن في مرحلة يمكن لروسيا أن تشن فيها في أي وقت هجوما على أوكرانيا".