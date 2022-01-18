بلينكن: أمن الشعب اللبناني وسيادته مهدَّدَين بسبب نشاطات حزب الله الفاسدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 10 دقائق

اعتبر وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أن إدراج وزارة الخزانة الأميركية لثلاثة أفراد وشركة على لائحة العقوبات الأمريكية لصلتهم بحزب الله اللبناني، يأتي تضامنا مع الشعب اللبناني الذي لا يزال أمنه وسيادته مهددين من قبل أنشطة حزب الله الفاسدة والمزعزعة للاستقرار.

وقال بلينكن إنه “بينما يعاني الشعب اللبناني من أزمة اقتصادية ذات أبعاد تاريخية يواصل حزب الله الانخراط في نشاط غير مشروع وجمع الثروات على حساب الشعب اللبناني”.

وأضاف “من الواضح أن حزب الله وشركاءه مهتمون أكثر بتعزيز مصالحهم الخاصة ومصالح راعيتهم إيران أكثر من اهتمامهم بمصالح الشعب اللبناني”.

من جهة أخرى قال وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون: “يدعي حزب الله أنه يدعم الشعب اللبناني، ولكن تمامًا مثل الفاعلين الفاسدين الآخرين في لبنان الذين حددتهم وزارة الخزانة، يواصل الاستفادة من المشاريع التجارية المعزولة والصفقات السياسية السرية، ما يكدس الثروة التي لا يراها الشعب اللبناني أبدا”.

وتشير الوزارة إلى أنه من خلال شبكة واسعة من المسهلين الماليين استطاع حزب الله “استغلال موارد لبنان المالية والنجاة من الأزمة الاقتصادية الحالية، بواسطة رجال أعمال مثل أولئك المدرجين اليوم”.

“ويحصل حزب الله على دعم مادي ومالي من خلال القطاع التجاري المشروع لتمويل أعماله الإرهابية ومحاولاته لزعزعة استقرار المؤسسات السياسية اللبنانية”.

ويعكس الإجراء الأخير “جهود وزارة الخزانة المستمرة لاستهداف محاولات حزب الله المستمرة لاستغلال القطاع المالي العالمي والتهرب من العقوبات”.