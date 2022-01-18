منظمة الصحة العالمية تحذر من خطورة أوميكرون.. “لا تخطئوا”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

لفت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الثلاثاء إلى أن جائحة كوفيد-19 لم تنته بعد، محذرًا من الفكرة القائلة بأن المتحورة أوميكرون لا تسبب الأذى.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي: “تواصل أوميكرون اكتساح العالم. لا تخطئوا، تتسبب أوميكرون في دخول المستشفيات وتوقع وفيات، وحتى الحالات الأقل خطورة تثقل كاهل مؤسسات الرعاية الصحية”.

في سياق متصل، قالت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، بعد مراجعة مفصلة لدراسات عدة، إنّ لقاحات كوفيد-19 المصنوعة باستخدام تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال لا تسبب مضاعفات للحوامل، أو الأجنّة.

وأكدت الوكالة أنّ المراجعة التي اعتمدت على دراسات شملت نحو 65 ألف حالة حمل في مراحل مختلفة لم تجد أي علامة على تزايد خطر حدوث مضاعفات، أو إجهاض، أو ولادة مبكرة، أو آثار جانبية خطيرة على الأجنة بعد تلقي اللقاحات التي تعتمد على هذه التقنية.

وتزود شركة “فايزر” وشريكتها الألمانية “بيونتيك”، بالإضافة إلى شركة “موديرنا” حالياً الاتحاد الأوروبي بمثل هذه اللقاحات.

وعلى الرغم من إقرار وكالة الأدوية الأوروبية ببعض القصور في البيانات، فإنها قالت إنّ النتائج كانت متسقة في الدراسات جميعها، وإن “فوائد تلقي لقاحات كوفيد-19 التي تستخدم تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال في أثناء الحمل تفوق أي مخاطر محتملة على الحوامل والأجنة”.

وخلصت المراجعة التي أجراها فريق داخلي، إلى أنّ لقاحات كوفيد-19 المستندة إلى هذه التقنية فعالة في الحد من مخاطر دخول المستشفيات والوفاة لدى الحوامل، كما هو الحال لدى غير الحوامل.