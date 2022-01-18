بعد هجمات أبوظبي.. السيسي يجري اتصالاً هاتفياً بمحمد بن زايد

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالًا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدم الرئيس السيسي تعازيه لأخيه الشيخ محمد بن زايد في ضحايا الهجوم الغادر الذى وقع بالقرب من مطار أبوظبي الدولي.

وعبر الرئيس السيسي عن إدانة مصر حكومة وشعباً لهذا العمل الإرهابي من قبل ميليشيات الحوثى، الذي استهدف أراضي دولة الإمارات الشقيقة، مؤكداً دعم وتضامن مصر مع دولة الإمارات وما تتخذه من خطوات وإجراءات من أجل الدفاع عن أراضيها وسلامة مواطنيها من الشعب الإماراتي الشقيق، مشدداً على ارتباط أمن واستقرار دولة الإمارات بالأمن القومي المصري، وذلك امتداداً للعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.