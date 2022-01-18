انت الان تتابع خبر محافظة عراقية جديدة تعطل الدوام الرسمي ليومين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليومين.
جاء ذلك القرار، بعد ارتفاع إصابات جائحة كورونا، وانخفاض درجات الحرارة.
وفي وقت سابق من اليوم، قال محافظ بابل، حسن منديل، في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "لمقتضيات المصلحة العامة ولتقـرير الانــواء الجـوية تقـرر ان يكـون يـوم غد عطـلة رسمية لطلـبة المـدارس ورياض الاطفـال فقـط".
وفي وقت سابق من اليوم، قال محافظ بابل، حسن منديل، في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "لمقتضيات المصلحة العامة ولتقـرير الانــواء الجـوية تقـرر ان يكـون يـوم غد عطـلة رسمية لطلـبة المـدارس ورياض الاطفـال فقـط".