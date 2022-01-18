انت الان تتابع خبر مشجعو ليفربول: استبعاد صلاح من القائمة المثالية لعام 2021 مثير للسخرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واكد مشجعو ليفربول "الذين عبرو عن غضبهم من خلال منصات التواصل الاجتماي حيال غياب اللاعب الهداف، إذ قال بعضهم: "عندما ترى القائمة المثالية التي نشرها "فيفا" لن تستطيع التوقف عن الضحك، لأن الأمر مثير للسخرية حقاً".وكان جزء كبير من مشجعي ليفربول غاضبون تماماً من غياب هدافهم عن القائمة، وكتب أحدهم: "هذا أكثر أمر يتم التلاعب به، إنه لأمر سخيف أن يتم استبعاد صلاح من القائمة المثالية، تخيلوا قائمة مثالية تحتوي على ديفد ألابا ولا يتواجد بها بنزيمة وكانسيلو وصلاح؟! لا يمكن أن نقول إلا أن كل ما يحدث هو تلاعب فاضح".

وكتب آخر: "فيفا مثير للسخرية، الأمر يبدو وكأنهم لا يتابعون مباريات صلاح، كيف تضم القائمة ميسي ورونالدو على حساب الهداف المصري؟! إنه تلاعب لا مثيل له".



وسجل صلاح 37 هدفاً وقدم 11 تمريرة حاسمة في العام الماضي، لكن تلك الأرقام لم تشفع له بالحصول على مقعد في القائمة المثالية.