فزعة سعودية لمواجهة متضرري فيضانات السودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فزعت السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم المتضررين من الفيضانات والأسر المحتاجة في السودان.

ووزع المركر أمس 30 طنا من السلال الغذائية في محلية سنجة بولاية سنار، استفاد منها 6,000 فرد، فيما واصل توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر الأكثر احتياجا في أفغانستان، حيث سلم أمس 19 طنا و800 كجم من المساعدات شملت 300 سلة غذائية، و600 كيس دقيق، و300 حقيبة شتوية، و300 بطانية، وذلك في قلعة فتح الله بالعاصمة الأفغانية كابول، استفاد منها 300 أسرة.

ووزع المركز في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، 317 حقيبة شتوية استفاد منها 1,902 فرد من الفئات الأكثر احتياجا، كما دشن مشروع العودة للمدارس في مدرسة الزبير بن العوام بمديرية حيران في محافظة حجة.

ويتضمن المشروع 32 فصلا تعليميا مجهزة بالكامل مع توفير وسائل الوقاية من فيروس كورونا، إلى جانب توزيع حقائب ومستلزمات دراسية.

وأكد محافظ حجة عبدالكريم السنيني أهمية هذه المشاريع التي تسهم في توفير البيئة التعليمية المناسبة، مثمنا دعم مركز الملك سلمان للإغاثة الذي يعكس اهتمام ودور المملكة العربية السعودية الكبير في تخفيف معاناة النازحين والمجتمع المضيف.