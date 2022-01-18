محكمة مصرية ترفض رفع «أبوالفتوح» من قوائم الإرهاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفضت محكمة النقض المصرية أمس طعون المرشح الرئاسي الأسبق عبدالمنعم أبوالفتوح و28 متهما آخرين على قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب.

وأيدت قرار الإدراج على قوائم الإرهاب.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة أصدرت حكمها بإدراج عبدالمنعم أبو الفتوح وآخرين، في قوائم الإرهاب.

ويواجه المحكوم عليهم تهم «ارتكاب عمليات عدائية وإرهابية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومنشآتها وجرائم من دعم وتمويل للجماعات المتطرفة والمحظورة».

ورفضت محكمة النقض في مصر أمس أيضا، قبول الطعن المقدم من 34 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ «اقتحام قسم التبين».

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها بمعاقبة 12 متهما في القضية، بالسجن المشدد 15سنة، و12 متهما آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، و10 متهمين بالسجن لمدة سبع سنوات.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2013، حيث نسبت النيابة للمتهمين عددا من التهم منها «التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون».