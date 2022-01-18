شكرا لقرائتكم خبر قرقاش: عبثية الحوثيين إلى زوال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علق المستشار في الرئاسة الإماراتية أنور قرقاش على التصعيد الحوثي الإرهابي الأخير، قائلا «إن عبث الميليشيات الإرهابية باستقرار المنطقة أضعف من أن يؤثر في مسيرة الأمن والأمان الني نعيشها». وأكد أن الميليشيات تكتب نهايتها وتعيش في الرمق الأخير، حيث إن مصير هذه الرعونة والعبثية الهوجاء إلى زوال واندحار.



كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: عبثية الحوثيين إلى زوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.