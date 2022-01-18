وفد بنك ناصر يعرض فرصا استثمارية على رئيس جامعة الأقصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

استقبل الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء بمقر الإدارة المركزية، وفدا من بنك ناصر الاجتماعى، ضم أحمد القاضي مستشار نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون التسويق، والدكتور عبدالله حسن أبو الأرشاد مدير فرع البنك بالأقصر، ومحمود أحمد ابو الحمد مسؤول وحدة البنك بالجامعة، لاستعراض الفرص الاستثمارية التي يقدمها البنك لأعضاء هيئة تدريس والعاملين وطلاب الجامعة.

وقد بحث الجانبان سبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة. فيما أكد رئيس الجامعة حرص إدارته على توطيد أواصر التعاون مع كافة الجهات التي تهدف إلى تقديم خدمات لكافة لمنتسبي الجامعة والمجتمع المحلي.