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لبنان: عميل يحتجز موظفي ومراجعي بنك ويهدد بتفجيره
أفادت وسائل إعلام لبنانية قبل قليل عن قيام أحد المواطنين باحتجاز العشرات من المراجعين والموظفين في "بنك بيروت والبلاد...
ولي العهد يستقبل الرئيس الكوري ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، اليوم،...
ولي العهد في مقدمة مستقبلي الرئيس الكوري بالرياض
وصل الرياض، اليوم، رئيس جمهورية كوريا،الرئيس مون جيه إن ، في زيارة للمملكة.وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، ولي العهد نائب...
ولي العهد يجري اتصالا بولي عهد أبو ظبي
أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي...
محاكمة طبيب سوري لارتكابه جرائم ضد الإنسانية
تحقيقا للعدالة للشعب السوري يبدأ القضاء الألماني يوم الأربعاء في محاكمة طبيب سوري بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.ويتهم الادعاء...
قنابل الغاز لتفريق محتجي السودان مجددا
رافقت احتجاجات الاثنين في السودان صور المغني والملحن السوداني الراحل مصطفى سيد أحمد، الذي عُرف بالأغاني الثورية، بالتزامن مع...
يونيو موعدا لانتخابات الرئاسة الليبية
بينما أخفقت ليبيا في إجراء أول انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر الماضي، مما وجه ضربة كبيرة للجهود الدولية لإنهاء عقد من الفوضى في الدولة...
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع عشرات الحوثيين في اصطدام شاحنة محملة بالألغام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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