سعر النفط في أعلى مستوى منذ سنوات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 يناير 2022 07:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات بفعل مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات بعد أن هاجمت جماعة الحوثي اليمنية الإمارات، في تصعيد للقتال بين الجماعة المتحالفة مع إيران والتحالف الذي تقوده السعودية.

وبلغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة رقما قياسيا قدره 85,74 دولارا في التعاملات الآسيوية، وهو أعلى مستوى يسجله منذ أكتوبر 2014. وسجّل سعر خام برنت مستوى غير مسبوق أيضا منذ الفترة ذاتها بلغ 88,13 دولارا للبرميل.

وجاءت المكاسب أيضا بفضل التفاؤل حيال ازدياد الطلب فيما تعيد دول العالم فتح اقتصاداتها وتراجع المخاوف المرتبطة بأوميكرون. وأدى تخفيف القيود على السفر في مختلف دول العالم إلى ارتفاع أسعار وقود الطائرات.

وشكّل أيضًا الأمل بتخفيف الصين، المستهلك الرئيسي للطاقة، قيودها النقدية بهدف دعم اقتصادها دفعة مهمة لسوق النفط.

وقال توربيورن سولتفيت من شركة “فيرسك مابلكروفت” إن “الهجوم الذي تم تنفيذه بطائرات مسيّرة على أبوظبي يؤكد على التهديد المتواصل للبنى التحتية المرتبطة بالمدنيين والطاقة في المنطقة في ظل توتر إقليمي متزايد”، بحسب فرانس برس.

وأضاف “ستثير التقارير عن تعرّض شاحنات وخزانات وقود إلى أضرار قلق مراقبي سوق النفط، الذين يراقبون عن كثب أيضا مسار المحادثات النووية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران”.

وأكد “فيما ينفد الوقت أمام المفاوضين، يزداد خطر تدهور المناخ الأمني في المنطقة”.