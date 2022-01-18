مكتب المالكي يخرج عن صمته بشأن رسالة الأخير إلى بارزاني

وقال مدير المكتب، هشام الركابي، في تغريدة عبر تويتر، إن "مواقف زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي معروفة للجميع ويتم نشرها عبر قنواته الرسمية".

وأضاف، "لذا لاصحة لتوجيهه رسالة معيّنة الى مسعود بارزاني ، وما تتداوله بعض وسائل الاعلام الكردية عارٍ عن الصحة ولا أساس له".

