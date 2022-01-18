انت الان تتابع خبر مجلس الوزراء يتخذ قراراً بشأن مركبات الوقود والكهرباء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اتخذ مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قراراً يتعلق بالمركبات الكهربائية، فيما ناقش استعدادات وزارة الكهرباء للمرحلة المقبلة.
وقال المتحدث باسم المجلس حسن ناظم، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، إن "مجلس الوزراء ناقش استعدادات وزارة الكهرباء للمرحلة المقبلة".
وأضاف، أن "المجلس قرر إعفاء استيراد المركبات التي تعمل بنظامي الوقود والكهرباء من رسوم اللوحات المرورية".
وأشار ناظم، إلى "موافقة مجلس الوزراء على استئناف العمل في ملعب ذي قار الأولمبي".
وأضاف، أن "المجلس قرر إعفاء استيراد المركبات التي تعمل بنظامي الوقود والكهرباء من رسوم اللوحات المرورية".
وأشار ناظم، إلى "موافقة مجلس الوزراء على استئناف العمل في ملعب ذي قار الأولمبي".