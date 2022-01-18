شكري: أفريقيا والبحر المتوسط من أكثر المناطق تأثراً بتغير المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (د ب أ):

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن منطقتي أفريقيا والبحر المتوسط من أكثر المناطق تأثراً بتداعيات تغير المُناخ.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، الرئيس المُعين للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، في الجلسة الافتراضية رفيعة المستوى لتغير المُناخ التي تُعقد في إطار فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، حسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث، في بيان صحفي اليوم، إن الوزير شكري حرص خلال مشاركته في الجلسة التأكيد على ما مَثلَه انعقاد الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المُناخ COP26 بجلاسجو العام الماضي من خطوة هامة بعد ما يقرب من عامين من توقف انعقاد مفاوضات تغير المناخ بشكل حضوري في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأضاف أن الوزير شكري أكد في نفس الإطار الأهمية الخاصة للدورة المقبلة للمؤتمر COP27، والتي تستضيفها مصر في نوفمبر 2022، لتوجيه الجهود العالمية لمكافحة تغير المُناخ خلال العِقد المقبل الذي لابد وأن يشهد تعزيز التمويل الموجه إلى الدول النامية لتنفيذ التعهدات الوطنية المرتبطة بخفض الانبعاثات.

ولفت المتحدث إلى أن الوزير شكري شدد على أن الدورة المقبلة للمؤتمر COP27، والتي ستستضيفها مصر بالنيابة عن القارة الأفريقية، ستمثل فرصة هامة لإبراز تداعيات تغير المُناخ على القارة وعرض جهود الدول الإفريقية في هذا الصدد.