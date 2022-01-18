إيطاليا / كاميرا سريّة تُطيح بممرّضة تحقن اللقاح خارج الأذرع

اسماعيل عبد الحي - ألقت الشرطة الإيطالية القبض على ممرّضة في صقلية للإشتباه في إشتراكها في عملية تحايل تدعم معارضي التطعيم.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو رصدته كاميرا سرية داخل أحد مراكز تلقي اللقاح المضاد، يظهر الممرضة تفرغ إبرة اللقاح في قطعة من القماش بدلا من حقن أذرع الأشخاص غير الراغبين في تلقي اللقاح.

وتواجه الممرضة إتهامات بحقن زوجين يعارضان التطعيم بإستخدام الحقنة فقط دون إستخدام القارورة التي تحتوي على اللقاح.

وشوهدت الممرضة في مقطع فيديو أمني، وهي تفرغ حقنة كاملة في قطعة قماش، ثم تضع الحقنة في الجزء العلوي من ذراع شخص.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على ممرضة أخرى من مركز التطعيم نفسه لتظاهرها بتطعيم 11 شخصا بإستخدام طريقة مماثلة في ديسمبر 2021.

وأوضحت الشرطة أن من بين الذين تم تطعيمهم بهذه الطريقة عضو بارز في الحركة المحلية لمكافحة التطعيم.

وتواجه المرأتان تهمة سوء السلوك الرسمي وإصدار شهادات مزورة، من بين تهم أخرى.

المصدر: وسائل إعلام إيطالية