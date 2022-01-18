شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف في واشنطن من غزو موسكو لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كييف هذا الأسبوع بعد أن انتهت المحادثات مع روسيا الأسبوع الماضي إلى طريق مسدود وسط مخاوف في واشنطن من أن موسكو ستغزو أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن بلينكن سيجتمع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية دميترو كوليبا يوم الأربعاء.

وأضافت في بيان أن بلينكن سيتوجه بعدئذ إلى برلين للاجتماع مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ثم مع مجموعة عبر المحيط الأطلسي الرباعية، في إشارة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وتابعت الوزارة أن بلينكن سوف "يناقش الارتباطات الدبلوماسية في الآونة الأخيرة مع روسيا والجهود المشتركة لردع عدوان روسي آخر على أوكرانيا، بما في ذلك استعداد حلفاء وشركاء لفرض عواقب وخيمة وتكاليف اقتصادية باهظة على روسيا".

ويحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من عواقب اقتصادية وخيمة بالنسبة لموسكو لو أقدمت روسيا، التي تحشد قوات قرب حدود أوكرانيا، على غزو جارتها. وتنفي موسكو وجود أي خطط لديها لشن هجوم.