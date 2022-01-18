لقاء مرتقب الأربعاء بين بوتين والرئيس الإيراني في موسكو

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب)



أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستقبل نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو الأربعاء، في زيارة تأتي بينما تخوض طهران والقوى الكبرى محادثات لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي.

وستكون هذه الزيارة الأولى منذ 2017، لرئيس إيراني إلى روسيا، إحدى الدول الأطراف في الاتفاق النووي، والتي تربطها بالجمهورية الإسلامية علاقات واسعة في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

وجاء في بيان الكرملين أن الرئيسين سيناقشان «مجموعة القضايا المرتبطة بالتعاون الثنائي»، بما في ذلك اتفاق العام 2015 الذي نص على تخفيف العقوبات المفروضة على طهران، في مقابل قيود على برنامجها النووي.

من جهتها، أكدت الرئاسة الإيرانية أن رئيسي سيبدأ الأربعاء زيارة لموسكو تستمر يومين، يرافقه خلالها وزراء الخارجية والنفط والاقتصاد.

وأضافت أنه سيلقي خطاباً أمام البرلمان الروسي (الدوما) الخميس، مشيرة إلى أن الزيارة تأتي في إطار سياسة حكومته تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة.