شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل ارتفاعا في عدد الإصابات والوفيات بفيرو كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شهدت حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في روسيا ارتفاعا للمؤشرين خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأعلنت السلطات الصحية الروسية في تقريرها اليومي وبحسب وكالة "انتر فاكس" للأنباء عن تسجيل 31252 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها 10ملايين و865 ألفا و512 إصابة، ورصد 88 حالة وفاة ، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في روسيا إلى 322 ألفا و678 حالة ، مع تماثل 24564 مريضا للشفاء ليصبح مجموع المتعافين 9 ملايين و902 ألف و935 شخصا.