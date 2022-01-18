ألمانيا تدعو إلى حل دبلوماسي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا

برلين: دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى التوصل لحل دبلوماسي في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، واتخاذ رد فعل حاسم حال عدم حدوث ذلك.

وقبل زيارتها الأولى لكييف وموسكو، قالت بيربوك اليوم الإثنين: "نحن على استعداد لحوار جاد حول الاتفاقات المتبادلة والخطوات التي تحقق المزيد من الأمن للجميع في أوروبا، وأيضا في روسيا"، مؤكدة في المقابل أنه لا يمكن تقديم أي تنازلات بشأن مبادئ أساسية مثل سلامة الأراضي والاختيار الحر للتحالفات والتخلي عن التهديد باستخدام العنف.

وأكدت بيربوك أنه سيُجرى "الرد بحسم" إذا سارت روسيا في طريق تصعيد.

وأوضحت بيربوك أنها ستستمع بعناية إلى شركاء الحوار، "لكنها ستبين أيضا بكل وضوح الموقف الذي نمثله على نحو مشترك في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وفي التحالف عبر الأطلسي".

وقالت: "أعتزم خلال هذه الجولة استكشاف ما إذا كانت هناك رغبة في إيجاد حلول من خلال القنوات الدبلوماسية - بإحياء عملية نورماندي على وجه الخصوص وإحراز تقدم في النهاية في تنفيذ اتفاقيات مينسك".

يُذكر أن المفاوضات بصيغة نورماندي، التي تُجرى بين روسيا وأوكرانيا بوساطة ألمانية-فرنسية، توقفت منذ فترة طويلة، وتم عقد آخر اجتماع بهذه الصيغة على مستوى القيادات في باريس عام 2019.

وأكدت بيربوك أنها تعتزم في كييف أن توضح أنه لن يتم إجراء محادثات بشأن أوكرانيا بدون أوكرانيا، مضيفة أنها ستتحدث أيضا عن مبادرات التحديث المستدام لقطاع الطاقة الأوكراني، وعن تطوير سوق الهيدروجين الأخضر وعروض الدعم للدفاع السيبراني.

يُذكر أن أوكرانيا تعرضت لهجوم سيبراني الأسبوع الماضي.