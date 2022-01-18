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المرور تصدر قراراً يخص دوام مجمعات تسجيل المركبات

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بغداد - ياسين صفوان - قررت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، ان يكون يوم السبت دواماً رسمياً في مجمعات تسجيل المركبات.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "حسب امر وتوجيه مدير المرور العام اللواء الحقوقي (طارق اسماعيل الربيعي)، تقرر ان يكون يوم السبت دوام رسمي في مجمعات تسجيل المركبات اسوةً بالايام الاعتيادية لغاية الساعة الثامنة مساءً".

وأضافت، أن "ذلك لتقليل الزخم الحاصل في مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات بسبب التوقفات التي طرأت على النظام في الايام الماضية".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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