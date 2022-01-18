انت الان تتابع خبر وأخيرًا... أشهر روايات ملكة الجريمة في العراق ووادي النيل على الشاشة الكبيرة! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عملٌ جديد ينضم إلى قافلة روايات تحوّلت إلى أفلام سينيمائية، تعيد اسم الروائية البريطانية أغاثا كريستي إلى الواجهة تزامنًا مع ذكرى وفاتها ومع توقّع مترقّبي العمل ان ينال جائزة "أوسكار" ثانية بعد 44 عامًا على الجائزة الأولى.فهذا العمل يعتبر أشهر روايات صاحبة لقب "ملكة الجريمة"، إحدى أشهر مؤلفي الروايات البوليسية في التاريخ إذ بيعت أكثر من مليار نسخة من رواياتها التي ترجمت لأكثر من 45 لغة والتي تحتل المرتبة الثالثة بعد ويليام شكسبير والإنجيل.

تأثرت كتاباتها كثيرًا بحضارتي وادي النيل وبغداد، الأمر الذي جعل موسوعة "غينيس" تصنّفها الروائية الأكثر مبيعا على الإطلاق - بالشرق الأوسط وماضيه القديم، وخصوصًا مصر التي كانت نقطة تحول في حياتها التي يمكن تجزيئها إلى قسمين: الكتابة كهواية والكتابة تحت الضغط.



أشهر ثلاثة في مصر، وصفتها بأنها "حلم السعادة" لروايتها الأولى غير المنشورة "ثلوج على الصحراء" على تجربتها في فندق الجزيرة في القاهرة.إلّأ أن كريستي المراهقة لم تكن قد طوّرت شغفها بالعصور القديمة بعد وهي التي لطالما رفضت دعوة والدتها إياها لزيارة المواقع الأثرية في الأقصر.

"أنا سعيدة جدا لأنها لم تجذب اهتمامي... كان يمكن أن أفسدها إذا رأيتها بعيون غير مقدرة. ليس هناك خطأ في الحياة أكبر من رؤية الأشياء أو سماعها في الوقت الخطأ"، تبرر كريستي موقفها. لذلك، ظل تصويرها لمصر سطحيا إلى أن وقعت المشكلة:

شكّل انفصالها عن زوجها بع وقت قليل على وفاة والديها نقطة تحول في حياتها إذ تحوّلت من كاتبة هاوية إلى كاتبة محترفة. كيف لا وهي لم يعد لديها معيل!



أغاثا كريستي فى مصر

بغداد بين التاريخ والصداقة والحب