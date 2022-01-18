أفضل موقع إخباري في العراق: السومرية تحتل المركز الثاني‎‎

وفي الاحتفال الذي أقيم لتوزيع الجائزة، نوّه نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي بالثقافة الواسعة التي يتمتع بها أهل الإعلام، مشدّدًا على أهمية الدور الذي يجب أن يؤديه الجميع لمصلحة بلده: "فالعراق يستحق".من جهته، لفت مدير مؤسسة "موازين" محمد حنون إلى أن "السومرية" من القنوات المتميزة جدًّا ونالت ثقة عدد كبير من المشاركين في الاستفتاء، متمنّيًا لها دوام النجاح وتحقيق الإنجاز المتقدّم السنة المقبلة.

أمّا الصحفيون، فطالبوا من جهتهم بمزيد من الدعم الحكومي ومنحهم هامش أوسع من حرّية التعبير.

وتجدر الإشارة إلى هذه ليست المرّة الأولى التي يعطي فيها الجمهور العراقي ثقته للوكالة إذ حصدت السومرية جائزة افضل وكالة اخبارية في العراق في الاستطلاع السنوي لكلية الاعلام ب‍جامعة بغداد للعام 2021 بالإضافة إلى مراتب متقدمة في استطلاعات واستفتاءات عدّة.



"السومرية" التي تأسست في أيلول 2004، تضم اليوم طاقمًا من طليعة الإعلاميين وأفضل التقنيين الذين يعملون بين العراق ولبنان. وتتبنى هذه الوكالة خطابًا معتدلًا لعراق واحد يقف على مسافة واحدة من جميع اطياف الشعب العراقي المتنوع. وهو الأمر الذي جعلها تكسب ثقة الجمهور العراقي بالإضافة إلى ثقة جمهور كبير في البلدان العربية لدقتها في نقل المعلومة والتزامها بالمعايير الصحفية المهنية والموضوعية.

"السومرية" تشكر لهذا الجمهور الكبير ثقته بها وتعده بمواكبة جميع التقنيات والوسائل والتطرق إلى المواضيع التي تهمّه كافّة لتصل إلى كلّ بيت على اختلاف تواجهاته السياسية، الدينية أو الاجتماعية. وتطمح بفضل هذه الثقة لتكون المحطة الأكثر شعبية في العراق.

