المتحور أوميكرون يدخل مرحلة ذروة الانتشار في العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

حذر مسؤول بوزارة الصحة العراقية من أن المتحور أوميكرون دخل مرحلة ذروة الانتشار في البلاد وأن أعداد الإصابات مرشحة للارتفاع.



وقال مدير تعزيز الصحة بوزارة الصحة العراقية الدكتور هيثم العبيدي، في تصريح لصحيفة "الصباح" الحكومية نشرته اليوم الثلاثاء، إن "انتشار المتحور الجديد في البلاد يمثل مصدر قلق كبير بسبب ارتفاع الإصابات بشكل كبير في وقت قصير، وما سيسببه هذا من ضغوط على كل من الأدوية والأسرة والمستشفيات والملاكات الطبية.

وأوضح أن حضانة فيروس كورونا بشكل عام تتراوح بين يوم واحد إلى 21 يوما بينما حضانة المتحور أوميكرون أقل من أسبوع.

وسجلت حالات الإصابة بكورونا خلال الأسابيع الماضية في العراق ارتفاعاً كبيراً.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في البلاد منذ مطلع عام 2020 وحتى الآن أكثر من مليونين و118 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 24 ألفاً و252 حالة.