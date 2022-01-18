شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة الصورة المنتشرة لحريق مطار أبو ظبي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أمس الإثنين، صورة قالوا إنها تعود للحريق الذي شب في مطار أبو ظبي الدولي.

جاء ذلك تزامنا مع إعلان شرطة أبو ظبي استهداف الناقلات البترولية بطائرات مسيرة ونشوب حريق في مطار الإمارة.

وبعد البحث والتدقيق عن الصورة المنتشرة، تبين أنها تعود لحريق اندلع في سوق إمارة عجمان عام 2020.

وأعلنت شرطة أبو ظبي عن وفاة باكستاني وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة 6 آخرين، جراء الانفجار والحرائق التي شهدتها العاصمة أمس الاثنين.

من جهتها، أوضحت وكالة أنباء الإمارات “وام”، أن “التحقيقات الأولية لفتت إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار “درون” وقعتا في المنطقتين، قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق”.