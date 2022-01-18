أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

ارتفع سعر السمك البلطي والجمبري، في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع المكرونة السويسي.

زاد سعر كيلو السمك البلطي جنيها، خلال تعاملات اليوم مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 21 و25 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 5 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح اليوم بين 30 و55 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وزاد سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 90 و160 جنيها، حسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وظل سعر كيلو البوري مستقرًا ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها، وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.