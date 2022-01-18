رئيس كوريا الجنوبية يبدأ زيارة للسعودية تركز على تعزيز التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض/سول- (د ب أ):

يبدأ الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن اليوم الثلاثاء زيارة للسعودية، وذلك بعد زيارة للإمارات استمرت 4 أيام.

وتأتي زيارة مون إلى السعودية بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وهذه هي المرة الأولى منذ سبع سنوات التي يزور فيها رئيس كوري جنوبي السعودية.

ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فمن المنتظر أن يناقش الرئيس الكوري مع ولي العهد السعودي سبل توسيع نطاق التعاون الثنائي بين البلدين، ليشمل الرعاية الصحية والعلوم والتكنولوجيا والهيدروجين.

كما يخطط مون لعرض اتجاه التعاون المستقبلي بين كوريا الجنوبية والسعودية في كلمة رئيسية سيلقيها في منتدى النمو المبتكر، وهو حدث اقتصادي بين رجال الأعمال من البلدين.

وبعد ذلك، سيزور مون مدينة الدرعية التاريخية، المدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.