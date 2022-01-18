بريطانيا تزوّد أوكرانيا بنظام أسلحة للدفاع عن نفسها ضدّ روسيا

أوكرانيا (أ ف ب).

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس الإثنين إن بلاده تزود أوكرانيا بنظام أمني جديد لمساعدتها على تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة تصرفات تنطوي على تهديد من روسيا.

وقال والاس أمام البرلمان «اتخذنا قراراً بتزويد أوكرانيا بأنظمة أسلحة دفاعية خفيفة مضادة للدروع»، مضيفاً أنه دعا نظيره الروسي لزيارة لندن في الأسابيع القليلة المقبلة لمناقشة الأزمة.

وتابع قائلاً «إنها ليست أسلحة استراتيجية ولا تشكل أي تهديد لروسيا. إنها للاستخدام في الدفاع عن النفس».