انت الان تتابع خبر متنبئ جوي يحدد موعد انتهاء 'موجة الانجماد' في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الثلاثاء، بأن مدينة السليمانية في اقليم كردستان، سجلت درجة حرارة -13 دون الصفر المئوي، فيما توقع استمرار الانجماد الذي طال مناطق واسعة في البلاد، حتى منتصف الأسبوع المقبل.