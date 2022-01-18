ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 331 مليونا و575 ألفا و194 مصابا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 331 مليونا و575 ألفا و194 مصابا، حتى صباح الثلاثاء.



وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و563 ألفا و834 حالة، فيما تعافى 269 مليونا و148 ألفا و536 حالة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء تسجيل 171 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الاثنين، انخفاضا من 223 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 127 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، انخفاضا من 163 قبل يوم.

وسجلت الصين 33 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 28 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 74405 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8 ملايين و74527.

وأشارت البيانات إلى تسجيل 193 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ الإجمالي 115842 وفاة.

سجلت أستراليا، الثلاثاء، أكبر عدد وفيات منذ بدء الجائحة، إذ يواصل انتشار السلالة أوميكرون سريعة العدوى رفع معدلات نقل المصابين للمستشفيات إلى مستويات قياسية، حتى مع تراجع الإصابات اليومية بشكل طفيف.

وتشهد أستراليا أسوأ موجاتها من انتشار كوفيد-19، والتي تؤججها السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا التي رفعت معدلات دخول المصابين للمستشفيات والعناية المركزة أكثر من أي وقت منذ بدء الجائحة.

وأظهرت بيانات رسمية أنه تم تسجيل 74 حالة وفاة في المجمل حتى وقت متأخر من الصباح بولايات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينزلاند، وهي الولايات الأسترالية الأكثر اكتظاظا بالسكان، مما يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 57 حالة المسجل يوم الخميس الماضي.

وتقول السلطات إن الشباب غير المطعمين يشكلون "عددا كبيرا" من الحالات التي دخلت المستشفيات في البلاد.

سجلت أستراليا حوالي 1.6 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، منها حوالي 1.3 مليون في الأسبوعين الماضيين. وبلغ إجمالي الوفيات 2757.

قالت وزارة الصحة الهندية، الثلاثاء، إن البلاد سجلت 238018 إصابة جديدة بكوفيد-19 في آخر 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 37.62 مليون.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 310 وفيات جديدة بكوفيد-19، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 486761.