مقتل شرطي وأصيب اثنان بجروح في تبادل نادر لإطلاق النار في العاصمة الباكستانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قُتل شرطي وأصيب اثنان بجروح في تبادل نادر لإطلاق النار في العاصمة الباكستانية، وفق ما أعلن مسؤولون الثلاثاء.



وبدأ إطلاق النار ليل الاثنين عندما فتح مسلّحان النار على نقطة تفتيش تابعة للشرطة في إسلام أباد.

وقالت الشرطة في بيان إن "شرطياً استُشهد فيما أصيب اثنان بجروح"، مؤكدة مقتل المهاجمَين.

بدورها، أمرت الداخلية الباكستانية بفتح تحقيق بشأن الحادثة التي تمثّل خرقاً أمنياً نادراً من نوعه في العاصمة شديدة التحصين، والتي تضم عشرات السفارات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، علما أن فرع طالبان المحلي عاد لينشط في باكستان بعدما عادت الحركة إلى السلطة في أفغانستان العام الماضي.

وقال المسؤول الرفيع في شرطة إسلام أباد شاهد زمان لفرانس برس إن الحادثة كانت "عملاً إرهابياً".

ويذكر أن "حركة طالبان باكستان" هي مجموعة منفصلة تتشارك الجذور ذاتها مع المجموعة الأفغانية.

وتم تحميل "حركة طالبان باكستان" المسؤولية عن مئات الهجمات الانتحاري

لكن بعد مجزرة قتل فيها حوالى 150 طفلاً في مدرسة في بيشاور عام 2014، أرسل الجيش الباكستاني أعدادا ضخمة من القوات إلى معاقل "حركة طالبان باكستان" حيث تم سحقها، ما أجبر مقاتليها على الانسحاب إلى أفغانستان.