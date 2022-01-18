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الصين.. تسجيل 171 إصابة جديدة بكورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين.. تسجيل 171 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الثلاثاء تسجيل 171 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس يوم الإثنين، انخفاضاً من 223 في اليوم السابق.

 

وقالت اللجنة في بيان إن 127 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، انخفاضاً من 163 قبل يوم.

 

وسجلت الصين 33 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعاً من 28 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

 

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.

 

وسجل برالصين الرئيسي حتى يوم الإثنين 105258 إصابة مؤكدة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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