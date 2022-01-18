الصين.. تسجيل 171 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الثلاثاء تسجيل 171 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الإثنين، انخفاضاً من 223 في اليوم السابق.



وقالت اللجنة في بيان إن 127 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، انخفاضاً من 163 قبل يوم.

وسجلت الصين 33 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعاً من 28 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.

وسجل برالصين الرئيسي حتى يوم الإثنين 105258 إصابة مؤكدة.