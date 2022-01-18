كوريا الجنوبية.. تسجيل 4072 إصابة جديدة بكورونا و45 وفاة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء عن تسجيل 4072 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 700 ألف و102 إصابة، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء.

كما أضافت البلاد 45 وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6378.

وفيما يتعلق باللقاحات، فقد تلقى 58ر43 مليون شخص أو 9ر84% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة التطعيم الكامل، بينما تلقى 74ر23 مليون شخص أو 3ر46% جرعات تعزيزية.