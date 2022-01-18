المملكة السعودية: سنرد بكل حزم وقوة على أعمال الحوثيين الإرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء أنها سترد بكل حزم وقوة، على جميع الممارسات والأعمال الإرهابية الجبانة التي تتعرض لها من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والتي تستهدف الأبرياء والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية على أراضيها، وتهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.



وجاء في بيان لوزارة الخارجية صباح اليوم أن "المملكة تعرضت للعديد من الهجمات الإرهابية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، ومنها ماتعرضت له اليوم بمجموع (8) طائرات مسيّرة مفخخة استهدفت المدنيين والأعيان المدنية بطريقةٍ متعمدة وممنهجة".

وأشارت إلى أن "قوات التحالف نجحت بالتصدي لها، والهجوم العدائي الآثم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستهداف منشأتين اقتصاديتين واستهداف مطار أبوظبي الدولي بثلاث طائرات مسيرة مفخخة نتج عنه وفاة عدد من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين، والذي تبنته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".

وشددت المملكة على موقفها الرافض وإدانتها لكل الهجمات الإرهابية العدوانية على المملكة والإمارات، التي تنفذها قوى الشر والإرهاب التي عاثت في اليمن الشقيق فساداً فقتلت أبناء الشعب اليمني العزيز، واستمرت في نشر أعمالها الإرهابية بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

وأشارت المملكة إلى أنها قدمت العديد من المبادرات السياسية للوصول إلى حل سياسي شامل يجمع الأطراف اليمنية كافة، إلا أن ميليشيا الحوثي واصلت تعنتها بتنفيذ الهجمات الجبانة على أراضي المملكة والإمارات، واستهداف خطوط الملاحة الدولية وتعطيل المساعدات الإنسانية، مواصلةً بذلك انتهاكها الصارخ لجميع القوانين والأعراف الدولية.

وأجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، أمس الإثنين، بولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقد تم خلال الاتصال بحث شؤون المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعرب ولي العهد السعودي عن إدانته للهجوم الإرهابي السافر الذي تعرضت له المملكة والإمارات العربية المتحدة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية ونتج عنه وفاة عدد من المدنيين في دولة الإمارات، معرباً عن بالغ تعازيه في المتوفين وعن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.